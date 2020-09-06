Сборная Испании примет Украину в матче Лиги наций

Сборная Испании примет команду Украины во втором туре Лиги наций.

Сегодняшние соперники, выступающие в группе 4 дивизиона А, по-разному провели стартовые матчи турнира. Украинцы на своем поле обыграли Швейцарию 2:1, а Испания в гостях сыграла вничью с Германией 1:1.

История противостояния команд насчитывает пять матчей. Испанцы одержали четыре победы, еще один матч завершился вничью. В 2015 году Украина и Испания провели две встречи в рамках отборочного турнира к Евро-2016. Команда с пиренейского полуострова одержала две победы с одинаковым счетом 1:0.

Добавим, что во втором матче группы 4 сегодня сыграют Швейцария и Германия.

Матч Испания - Украина пройдет 6 сентября на стадионе «Alfredo di Stefano Stadium» (Мадрид, Испания). Начало - в 21:45 по московскому времени.