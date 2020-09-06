Агент Ахметова рассказал, когда футболист сможет сыграть за ЦСКА

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал, когда футболист сможет помочь своей команде.

«Сейчас он тренируется бесконтактно. В начале октября, думаю, начнет тренироваться без ограничений, а в середине октября, как наберет форму, сможет играть. Но это будет решение тренера - выпускать его или нет», - цитирует агента ТАСС.

Напомним, в июне футболист перенес операцию на плече. Ранее сегодня ЦСКА сообщил, что Ахметов приступил к тренировкам в общей группе, но с ограничениями.

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник провел за клуб 30 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.