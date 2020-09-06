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06 сентября 16:27
автор: Юрий Нечаев

Агент Ахметова рассказал, когда футболист сможет сыграть за ЦСКА

Игрок восстанавливается после травмы плеча.

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал, когда футболист сможет помочь своей команде.

«Сейчас он тренируется бесконтактно. В начале октября, думаю, начнет тренироваться без ограничений, а в середине октября, как наберет форму, сможет играть. Но это будет решение тренера - выпускать его или нет», - цитирует агента ТАСС.

Напомним, в июне футболист перенес операцию на плече. Ранее сегодня ЦСКА сообщил, что Ахметов приступил к тренировкам в общей группе, но с ограничениями.

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник провел за клуб 30 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

источник: ТАСС
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