Венгрия - Россия. Стартовые составы команд

Сборные Венгрии и России объявили стартовые составы на матч второго тура Лиги наций.

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ионов, Антон Миранчук, Кузяев, Дзюба.

Венгрия: Гулачи, Лонг, Солои, Орбан, Беше, Холендер, Шигер, Нодь, Собослои, Шоллои, Солои.

Напомним, в своих первых встречах сегодняшние соперники, выступающие в группе 3 дивизиона В, добились побед. Россияне на своем поле переиграли команду Сербии со счетом 3:1, а венгры на выезде оказались сильнее Турции 1:0.

Ранее команды встречались между собой пять раз. Россияне одержали четыре победы, а одна встреча завершилась вничью.