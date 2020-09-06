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06 сентября 17:41
автор: Юрий Нечаев

Венгрия - Россия. Стартовые составы команд

Встреча начнется в 19:00 мск.

Сборные Венгрии и России объявили стартовые составы на матч второго тура Лиги наций.

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ионов, Антон Миранчук, Кузяев, Дзюба.

Венгрия: Гулачи, Лонг, Солои, Орбан, Беше, Холендер, Шигер, Нодь, Собослои, Шоллои, Солои.

Напомним, в своих первых встречах сегодняшние соперники, выступающие в группе 3 дивизиона В, добились побед. Россияне на своем поле переиграли команду Сербии со счетом 3:1, а венгры на выезде оказались сильнее Турции 1:0.

Ранее команды встречались между собой пять раз. Россияне одержали четыре победы, а одна встреча завершилась вничью.

Матч Венгрия - Россия состоится 6 сентября на стадионе «Puskas Arena» (Будапешт, Венгрия). Начало - в 19:00 по московскому времени.

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