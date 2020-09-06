Дивеев получил травму в молодежной сборной России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в расположении молодежной сборной России.

«У Игоря имеется повреждение мышцы правого бедра. На ближайшей неделе игрок пройдет дополнительное обследование, о результате которого мы сообщим дополнительно», - сообщает пресс-служба армейцев.

Защитник #ЦСКА Игорь Дивеев травмировал правое бедро в расположении молодежной сборной России. Его ждёт дополнительное обследование https://t.co/atcK280N5t



📸 @rfsruofficial pic.twitter.com/EjXEo09OCm — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 6, 2020

В текущем сезоне 20-летний защитник провел за ЦСКА шесть матчей и сделал одну результативную передачу.