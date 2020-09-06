«Тоттенхэму» интересен полузащитник «Уотфорда» Хьюз

По информации источника, руководство шпор считает 25-летнего англичанина отличным вариантом для усиления средней линии команды.

Сам игрок не будет против перехода в другой клуб, чтобы продолжить выступления в АПЛ – по итогам прошлого сезона «Уотфорд» вылетел в Чемпионшип.

Хьюз выступает за «Уотфорд» с июля 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14,5 миллионов евро.