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06 сентября 18:39
автор: Владислав Корегин

Карло Анчелотти: По моему мнению, Аллан – один из лучших опорных полузащитников в мире

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал покупку опорного полузащитника Аллана.

– Аллан очень хорош в игре в обороне. Я считаю, что он является одним из лучших опорных полузащитников в мире. Он тактически умен, и у него много энергии. Поэтому для моей команды – это фантастическое подписание, – цитирует Анчелотти Goal.com.

Напомним, что 5 сентября 29-летний бразилец перешел в «Эвертон», подписав контракт на три года. «Ириски» заплатили за игрока 25 миллионов евро.

Последние пять лет Аллан защищал цвета «Наполи». За неаполитанцев он отыграл 212 матчей, забил 11 голов и отдал 16 ассистов. В прошлом сезоне полузащитник стал обладателем Кубка Италии.

источник: Goal.com
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Карло Анчелотти: По моему мнению, Аллан – один из лучших опорных полузащитников в мире
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