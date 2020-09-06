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06 сентября 20:16
автор: Виктор Шарафудинов

Аллегри предложили возглавить сборную Голландии

53-летний итальянец остается безработным с тех пор как в прошлом году покинул «Ювентус».

Sky Sport Italia сообщает, что Массимилиано Аллегри получил предложение стать новым главным тренером сборной Голландии.

Итальянец не спешит давать ответ Королевскому футбольному союзу Нидерландов, поскольку ждет предложений от клубов.

После того как Рональд Куман голландскую сборную, заключив 19 августа контракт с «Барселоной», обязанности главного тренера оранжевых занимает Дуайт Лодевегес. Под его руководством голландцы 4 сентября обыграли в Амстердаме команду Польши (1:0) в стартовом туре Лиги наций.

Завтра 7 сентября команда Нидерландов примет сборную Италии.

Голландская пресса называет фаворитом на вакантную должность 65-летнего Хенка Тен Кате, последней командой которого был аравийский «Аль-Иттихад».

источник: Sky Sport Italia
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