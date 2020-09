31-летний бразилец подписал с «волками» двухлетнее соглашение. Сумма трансфера – два миллиона евро.

Марсал выступал за «Лион» с июля 2017 года. За французский клуб он провел 75 матчей, в которых отдал пять ассистов.

Ранее защитник играл за такие команды, как «Гремио», «Насьонал», «Генгам» и «Газиантепсор».

We are delighted to welcome Marçal as our second addition of the weekend.



✍️🗞