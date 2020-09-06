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Россия победила Венгрию в Лиге наций (видео)
06 сентября 20:54
автор: Антон Липкин

Россия победила Венгрию в Лиге наций (видео)

Голы у российской команды забили Миранчук, Оздоев и Марио Фернандес.

Сборная России выиграла у Венгрии (3:2) в матче второго тура дивизиона B Лиги наций на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Первый гол был забит на 15-й минуте. Полузащитник Далер Кузяев в быстрой атаке отдал мяч в штрафную на Антона Миранчука, который в одно касание переправил его в ворота.

На 34-й минуте защитник Андрей Семенов поборолся с соперником после розыгрыша углового, сделав скидку на Магомеда Оздоева. Удар полузащитника «Зенита» пришелся точно в угол.

А на первой минуте второго тайма после скидки капитана команды Артема Дзюбы счет до крупного довел защитник Марио Фернандес.

Венгры отыграли первый мяч на 62-й минуте, когда форвард «Майнца» Адам Шалаи, выбежав один на один с Антоном Шуниным, перекинул голкипера сборной России. А через восемь минут вышедший на замену Неманья Николич сократил отставание до минимума.

Сборная России одержала вторую победу в Лиге наций и с шестью очками лидирует в группе 3. В другом матче группы в воскресенье Сербия примет в Белграде Турцию.

В третьем туре 11 октября Россия сыграет дома с Турцией в Москве, а Венгрия – с Сербией в Белграде.

Напомним, победитель группы получит право в следующем сезоне Лиги наций выступить в сильнейшем дивизионе.

Лига наций
Дивизион B
Группа 3
2-й тур

Венгрия – Россия – 2:3 (0:2)
Голы: Шалаи, 62. Николич, 70 – Ан. Миранчук, 15. Оздоев, 34. Марио Фернандес, 46.

Венгрия: Гулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Беше, Собослаи (Чери, 82), Надь, Холендер, Шигер (Кальмар, 46), Шаллаи, Шалаи (Николич, 67).

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Оздоев, Кузяев (Жирков, 57), Зобнин, Ан. Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.

Предупреждения: Шигер, 42 – Зобнин, 25.
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия).

Будапешт. «Пушкаш Арена».

Турнирное положение: 1. Россия – 6 очков (2 игры). 2. Венгрия – 3 (2). 3. Турция – 0 (1). 4. Сербия – 0 (1).

источник: «Советский спорт»
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