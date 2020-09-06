Россия победила Венгрию в Лиге наций (видео)

Сборная России выиграла у Венгрии (3:2) в матче второго тура дивизиона B Лиги наций на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Первый гол был забит на 15-й минуте. Полузащитник Далер Кузяев в быстрой атаке отдал мяч в штрафную на Антона Миранчука, который в одно касание переправил его в ворота.

На 34-й минуте защитник Андрей Семенов поборолся с соперником после розыгрыша углового, сделав скидку на Магомеда Оздоева. Удар полузащитника «Зенита» пришелся точно в угол.

А на первой минуте второго тайма после скидки капитана команды Артема Дзюбы счет до крупного довел защитник Марио Фернандес.

Венгры отыграли первый мяч на 62-й минуте, когда форвард «Майнца» Адам Шалаи, выбежав один на один с Антоном Шуниным, перекинул голкипера сборной России. А через восемь минут вышедший на замену Неманья Николич сократил отставание до минимума.