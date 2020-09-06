Россия победила Венгрию в Лиге наций (видео)

Сборная России выиграла у Венгрии (3:2) в матче второго тура дивизиона B Лиги наций на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
Первый гол был забит на 15-й минуте. Полузащитник Далер Кузяев в быстрой атаке отдал мяч в штрафную на Антона Миранчука, который в одно касание переправил его в ворота.
На 34-й минуте защитник Андрей Семенов поборолся с соперником после розыгрыша углового, сделав скидку на Магомеда Оздоева. Удар полузащитника «Зенита» пришелся точно в угол.
А на первой минуте второго тайма после скидки капитана команды Артема Дзюбы счет до крупного довел защитник Марио Фернандес.
Венгры отыграли первый мяч на 62-й минуте, когда форвард «Майнца» Адам Шалаи, выбежав один на один с Антоном Шуниным, перекинул голкипера сборной России. А через восемь минут вышедший на замену Неманья Николич сократил отставание до минимума.
Сборная России одержала вторую победу в Лиге наций и с шестью очками лидирует в группе 3. В другом матче группы в воскресенье Сербия примет в Белграде Турцию.
В третьем туре 11 октября Россия сыграет дома с Турцией в Москве, а Венгрия – с Сербией в Белграде.
Напомним, победитель группы получит право в следующем сезоне Лиги наций выступить в сильнейшем дивизионе.
Лига наций
Дивизион B
Группа 3
2-й тур
Венгрия – Россия – 2:3 (0:2)
Голы: Шалаи, 62. Николич, 70 – Ан. Миранчук, 15. Оздоев, 34. Марио Фернандес, 46.
Венгрия: Гулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Беше, Собослаи (Чери, 82), Надь, Холендер, Шигер (Кальмар, 46), Шаллаи, Шалаи (Николич, 67).
Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Оздоев, Кузяев (Жирков, 57), Зобнин, Ан. Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.
Предупреждения: Шигер, 42 – Зобнин, 25.
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия).
Будапешт. «Пушкаш Арена».
Турнирное положение: 1. Россия – 6 очков (2 игры). 2. Венгрия – 3 (2). 3. Турция – 0 (1). 4. Сербия – 0 (1).