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06 сентября 21:13
автор: Владислав Корегин

Сербия – Турция. Стартовые составы команд

Игра состоится сегодня в Белграде на стадионе «Райко Митич» в 21:45 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы сборных Сербии и Турции в матче второго тура Лиги Наций.

Сербия: Райкович, Миленкович, Павлович, Коларов, Лазович, Радоньич, Максимович, Костич, Гудель, Тадич, А.Митрович.

Запасные: Дмитрович, Роцков, Младенович, С.Митрович, Груич, Алексич, Гачинович, Джуричич, Льяйич, Йович, Деспотович, Влахович.

Турция: Гюнок, Челик, Сеюнджу, Кабак, Калдырым, Туфан, Кекджу, Текдемир, Юнал, Языджы, Караман.

Запасные: Чакыр, Аккан, Мераш, Демирал, Сангаре, Айхан, Йокушлу, Кахведжи, Чалханоглу, Караджа, Йылмаз, Ундер.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Кульбаков (Белоруссия).

В первом туре сборная Сербия в гостях уступила России (1:3), а Турция в домашних стенах проиграла Венгрии (0:1).

источник: «Советский спорт»
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