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06 сентября 22:27
автор: Владислав Корегин

Сборная Чехии полностью поменяла состав к матчу Лиги Наций с Шотландией из-за эпидемии коронавируса

Пресс-служба Федерации футбола Чехии объявила обновленный состав национальной сборной на матч второго тура Лиги Наций против сборной Шотландии.

По информации источника, тренерскому штабу чешской сборной пришлось заменить весь состав из-за эпидемии коронавируса. Таким образом, в заявке оказалось лишь два игрока, которые ранее вызывал в команду – защитник Роман Губник и нападающий Станислав Тецл.

Вызванный в национальную команду 17-летний полузащитник Адам Карабек может побить рекорд самого молодого игрока в истории сборной Чехии.

Напомним, матч между Чехией и Шотландией пройдет 7 сентября в 21:45 по московскому времени. Руководить чешской командой будет Давид Голоубек – главный тренер национальной сборной среди игроков до 18 лет.

В игре первого тура чехи победили в гостях Словакию со счетом 3:1.

источник: Федерация футбола Чехии
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