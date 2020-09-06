Сборная Чехии полностью поменяла состав к матчу Лиги Наций с Шотландией из-за эпидемии коронавируса

По информации источника, тренерскому штабу чешской сборной пришлось заменить весь состав из-за эпидемии коронавируса. Таким образом, в заявке оказалось лишь два игрока, которые ранее вызывал в команду – защитник Роман Губник и нападающий Станислав Тецл.

Вызванный в национальную команду 17-летний полузащитник Адам Карабек может побить рекорд самого молодого игрока в истории сборной Чехии.

Напомним, матч между Чехией и Шотландией пройдет 7 сентября в 21:45 по московскому времени. Руководить чешской командой будет Давид Голоубек – главный тренер национальной сборной среди игроков до 18 лет.

В игре первого тура чехи победили в гостях Словакию со счетом 3:1.