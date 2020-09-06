Фати стал самым юным автором гола в истории сборной Испании, забив украинцам в Лиге наций

В матче второго тура Лиги наций УЕФА Испания – Украина, который в данный момент продолжается в Мадриде, Ансу Фати стал самым юным автором гола в испанской сборной.

Сначала Серхио Рамос оформил дубль, реализовав пенальти, который заработал Фати на третьей минуте, и забив головой на 29-й.

На 32-й отличился уже сам Фати, которому на данный момент 17 лет и 311 дней.

Нападающий «Барселоны» дебютировал в национальной команды 3 сентября, выйдя на замену в выездной встрече против команды Германии. Футболист гвинейского происхождения в четверг стал самым юным дебютантом «красной фурии» за последние 84 года.

Первый тайм матча Испания – Украина завершился со счетом 3:0.