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06 сентября 23:00
автор: Виктор Шарафудинов

Фати стал самым юным автором гола в истории сборной Испании, забив украинцам в Лиге наций

17-летний нападающий поразил ворота Андрея Пятова на 32-й минуте.

В матче второго тура Лиги наций УЕФА Испания – Украина, который в данный момент продолжается в Мадриде, Ансу Фати стал самым юным автором гола в испанской сборной.

Сначала Серхио Рамос оформил дубль, реализовав пенальти, который заработал Фати на третьей минуте, и забив головой на 29-й.

На 32-й отличился уже сам Фати, которому на данный момент 17 лет и 311 дней.

Нападающий «Барселоны» дебютировал в национальной команды 3 сентября, выйдя на замену в выездной встрече против команды Германии. Футболист гвинейского происхождения в четверг стал самым юным дебютантом «красной фурии» за последние 84 года.

Первый тайм матча Испания – Украина завершился со счетом 3:0.

источник: «Советский спорт»
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Фати стал самым юным автором гола в истории сборной Испании, забив украинцам в Лиге наций
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