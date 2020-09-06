Дубль Серхио Рамоса помог Испании разгромить Украину

Во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Испании обыграла команды Украины со счетом 4:0.
Команды выступают в группе 4 дивизиона A. Матч состоялся на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде.
Уже на второй минуте защитник украинцев Сергей Кривцов сфолил в своей штрафной против Ансу Фати. На третьей Серхио Рамос открыл счет, реализовав пенальти, а на 29-й капитан мадридского «Реала» и сборной Испании оформил дубль. Рамос точно пробил головой после розыгрыша углового, а в роли ассистента выступил Дани Ольмо.
На 32-й Фати сделал перевес «красной фурии» крупным и стал самым юным автором гола в истории испанской сборной в возрасте 17 лет и 311 дней.
На 84-й свой первый гол за национальную команду забил вышедший на замену Ферран Торрес.
В параллельном матче группы 4 Швейцария и Германия сыграли вничью 1:1.
Испанцы вышли в лидеры, набрав четыре очка. У команды Украины, которая занимает второе место – три очка. Победитель группы сыграет в «финале четырех» Лиги наций.
В рамках третьего тура 10 октября состоятся матчи Испании – Швейцария и Украина – Германия.
Мадрид (Испания)
Лига наций
Дивизион A
Группа 4
2-й тур
Испания – Украина – 4:0 (3:0)
Голы: Серхио Рамос, 3, с пенальти, 29. Фати, 32. Ферран Торрес, 84.
Испания: Де Хеа, Хесус Навас, Серхио Рамос (Эрик Гарсия, 61), Пау Торрес, Регилон, Ольмо, Родри (Оскар, 69), Тьяго Алькантара, Мерино, Фати, Жерард Морено (Ферран Торрес, 74).
Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Харатин (Сидорчук, 63), Малиновский, Ярмоленко (Коваленко, 79), Зинченко, Яремчук, Марлос (Цыганков, 56).
Предупреждения: Родри, 37 – Малиновский, 77.
Судья: Бастьен (Франция).
Турнирное положение: 1. Испания – 4 очка. 2. Украина – 3. 3. Германия – 2. 4. Швейцария – 1.