Дубль Серхио Рамоса помог Испании разгромить Украину

Во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Испании обыграла команды Украины со счетом 4:0.

Команды выступают в группе 4 дивизиона A. Матч состоялся на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде.

Уже на второй минуте защитник украинцев Сергей Кривцов сфолил в своей штрафной против Ансу Фати. На третьей Серхио Рамос открыл счет, реализовав пенальти, а на 29-й капитан мадридского «Реала» и сборной Испании оформил дубль. Рамос точно пробил головой после розыгрыша углового, а в роли ассистента выступил Дани Ольмо.

На 32-й Фати сделал перевес «красной фурии» крупным и стал самым юным автором гола в истории испанской сборной в возрасте 17 лет и 311 дней.

На 84-й свой первый гол за национальную команду забил вышедший на замену Ферран Торрес.