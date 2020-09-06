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06 сентября 23:37
автор: Владислав Корегин

Сборная Германии не смогла обыграть Швейцарию

Футболисты сборной Германии сыграли вничью со Швейцарией (1:1) в матче второго тура Лиги наций.

Гости открыли счет на 14-й минуте усилиями полузащитник Илкая Гюндогана. Во второй половине встречи правый защитник хозяев Сильван Видмер уравнял шанс команд.

Подопечные Йоахима Лева набрали два очка и расположились на третьем месте в группе, Швейцария осталась на последней, четвертой строчке (одно очко).

Оба коллектива проведут третий тур в гостях – Германия сыграет с Украиной, а Швейцария встретится с Испанией. Матчи состоятся 10 октября.

Лига наций
Дивизион A
Группа 4
2-й тур

Швейцария – Германия – 1:1 (0:1)
Голы: Видмер, 58 – Гюндоган, 14.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканжи, Родригес (Цубер, 64), Бенито, Штеффен, Джака, Соу (Эбишер, 80), Эмболо (Варгас, 72), Сеферович.

Германия: Лено, Гинтер, Зюле (Та, 62), Рюдигер, Керер, Гюндоган, Кроос, Госенс (Джан, 78), Вернер, Дракслер, Сане (Брандт, 46).

Предупреждения: Зюле, 30. Штеффен, 49. Дракслер, 90+3.

источник: «Советский спорт»
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