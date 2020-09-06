Сборная Германии не смогла обыграть Швейцарию

Гости открыли счет на 14-й минуте усилиями полузащитник Илкая Гюндогана. Во второй половине встречи правый защитник хозяев Сильван Видмер уравнял шанс команд.

Подопечные Йоахима Лева набрали два очка и расположились на третьем месте в группе, Швейцария осталась на последней, четвертой строчке (одно очко).

Оба коллектива проведут третий тур в гостях – Германия сыграет с Украиной, а Швейцария встретится с Испанией. Матчи состоятся 10 октября.

Лига наций

Дивизион A

Группа 4

2-й тур

Швейцария – Германия – 1:1 (0:1)

Голы: Видмер, 58 – Гюндоган, 14.