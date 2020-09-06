Сборная Греции добилась гостевой победы над Косово

В составе греков голы забили форвард Димитриос Лимниос (2-я минута) и защитник Димитриос Сиовас (51). Соперник ответил забитым мячом хавбека Валона Бериши (82).

Полузащитник сборной Косово Бернард Бериша, представляющий «Ахмат», вышел на замену на 54-й минуте и заработал желтую карточку.

Таким образом, Греция одержала первую победу в рамках Лиги Наций и поднялась на первую строчку в группе, набрав четыре очка. Косово с одним очком расположился на третьем месте.

В следующем туре оба коллектива сыграю дома – Греция примет у себя Молдавию, а Косово встретится со Словенией. Игры пройдут 10 октября.

Лига наций

Дивизион C

Группа 3

2-й тур