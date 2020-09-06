Сербия в меньшинстве сыграла вничью с Турцией в Лиге наций

Сборные Сербии и Турции сыграли вничью (0:0) в матче второго тура группы 3 дивизиона B Лиги наций на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

Хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления на 49-й минуте защитника Александара Коларова.

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Таким образом, проигравшие в первом туре сборные Сербии и Турции набрали первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги наций и остаются на третьем и четвертом местах. Ранее в воскресенье в группе 3 Россия выиграла у Венгрии (3:2) в Будапеште и стала единоличным лидером.

В третьем туре 11 октября Россия сыграет с Турцией в Москве, а Сербия примет Венгрию в Белграде.