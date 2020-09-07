Владимир Быстров: Когда венгры забивали первый гол, Семенов прилег на диванчик полежать

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал игру сборной России в выездном матче Лиги наций против команды Венгрии.

«Уверенная победа с нервной концовкой, – заявил Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер». – Когда перестали играть в футбол и подумали, что дело сделано, венгры встрепенулись и забили два гола. Черчесов провел ротацию по сравнению с предыдущим матчем и угадал, а тренер венгров оставил всё как было. Поэтому игроки не восстановились полностью, а наши были намного лучше в первые минуты. У Миранчука был шанс, который он не реализовал, а потом отличился. В футболе трудно вернуться в игру, если чуть-чуть расслабиться. Нам это продемонстрировали.

Мы расслабились, а потом не получилось собраться. Замены были сделаны, чтобы удержать результат. Третий гол – это просто издевательская комбинация. Дзюба не пожадничал, а отдал на Фернандеса. Артем просто за пивом вратаря отправил. В эпизоде с первым пропущенным мячом Семенов просто думал уже о матчах чемпионата России. Побежал бы за мячом, и ничего бы не случилось. А так просто прилег на диванчик полежать. Когда пропускали второй мяч, Семенов просто смотрел футбол, а Николич выбежал из-за его спины.

Сейчас у всех хорошее настроение. Трудная победа, но есть результат. Мы видим, что у нас растет хорошее поколение. Можно посмотреть на молодежную команду. Пусть они прогрессируют, а Черчесов за всеми внимательно следит. Всё великолепно. Две игры, 6 очков. Результат останется, а матч забудется. Был счет 3:0, там уже ничего бы не поменялось».

Российская команда победила венгров на выезде со счетом 3:2 и лидирует в группе 3 дивизиона B, набрав шесть очков в двух турах. 11 октября россияне сыграют дома против сборной Турции.