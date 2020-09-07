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07 сентября 07:12
автор: Юрий Нечаев

Главный тренер сборной Венгрии: Мы не доминировали в матче с Россией, но создали больше моментов

Встреча прошла в Будапеште.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от России во втором туре Лиги наций.

«Я остался доволен командой. Мы не доминировали в матче, но у нас было больше возможностей забить, чем у нашего соперника. Мы допустили достаточно много ошибок, в результате которых россияне забили свои голы.

Нам нужно поработать еще над некоторыми вещами, но в целом я доволен двумя первыми матчами Лиги наций в нашем исполнении», - цитирует специалиста пресс-служба РФС.

Напомним, вчера сборная России выиграла второй подряд матч в Лиге наций, победив на выезде команду Венгрии – 3:2. Голы у россиян на счету Антона Миранчука, Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса. У хозяев отличились Адам Шалаи и Неманья Николич.

Команда Станислава Черчесова с шестью очками лидирует в группе 3, следом расположилась сборная Венгрии (три очка), замыкают квартет турки и сербы, набравшие по одному очку.

В третьем туре 11 октября Россия сыграет с Турцией в Москве, а Венгрия – с Сербией в Белграде.

источник: РФС
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