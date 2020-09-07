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07 сентября 08:20
автор: Юрий Нечаев

Кроос - после матча со Швейцарией: Когда вы набираете два очка вместо шести, это разочаровывает

Немцы начали новый сезон Лиги наций с двух ничейных результатов.

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос подвел итоги матча второго тура Лиги наций против команды Швейцарии (1:1).

«К сожалению, это было похоже на игру против Испании. Нам нужно принимать лучшие решения, когда нас прессингуют. Нам нужны футболисты, которые хотят быть с мячом, даже находясь под давлением. Когда вы можете взять шесть очков, а берете только два, это разочаровывает», — приводит слова Крооса сайт УЕФА.

Напомним, сборная Германии оба стартовых матча Лиги наций завершили вничью 1:1. Примечательно, что и в игре с испанцами, и в поединке против Швейцарии, немцы вели в счете 1:0, но упускали преимущество.

После двух туров лидерство в группе захватила сборная Испании с четырьмя очками. Следом расположились команды Украины (три), Германии (два) и Швейцарии (одно).

10 октября состоятся матчи Испания - Швейцария и Украина - Германия.

источник: UEFA (УЕФА)
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Кроос - после матча со Швейцарией: Когда вы набираете два очка вместо шести, это разочаровывает
Немцы начали новый сезон Лиги наций с двух ничейных результатов.
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