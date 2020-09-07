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07 сентября 09:11
автор: Юрий Нечаев

Черышев не захотел переходить в «Краснодар»

Контракт игрока с «Валенсией» рассчитан до 2022 года.

Полузащитник сборной России Денис Черышев отклонил предложение «Краснодара».

Как сообщает Super Deporte, российский клуб сделал футболисту выгодное в финансовом плане предложение, но получил отказ. По информации источника, Черышев надеется заслужить доверие нового тренера «Валенсии» Хави Грасии.

В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за клуб 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.

В послужном списке Черышева 11 забитых мячей в 25 играх в составе сборной России.

источник: Super Deporte
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