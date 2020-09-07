Черышев не захотел переходить в «Краснодар»

Полузащитник сборной России Денис Черышев отклонил предложение «Краснодара».
Как сообщает Super Deporte, российский клуб сделал футболисту выгодное в финансовом плане предложение, но получил отказ. По информации источника, Черышев надеется заслужить доверие нового тренера «Валенсии» Хави Грасии.
В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за клуб 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.
В послужном списке Черышева 11 забитых мячей в 25 играх в составе сборной России.
источник: Super Deporte