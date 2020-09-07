Антон Миранчук - о матче с Венгрией: Мы потеряли концентрацию, поведя в счете

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал победу над командой Венгрии во втором туре Лиги наций.

«Был переходный момент, когда мы могли забить еще, а вместо этого пропустили. Такое бывает, теряешь концентрацию, когда ведешь в счете, а соперника нужно дожимать. Мы сделаем выводы», - сказал футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, вчера сборная России выиграла второй подряд матч в Лиге наций, победив на выезде команду Венгрии – 3:2. Голы у россиян на счету Антона Миранчука, Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса. У хозяев отличились Адам Шалаи и Неманья Николич.

Команда Станислава Черчесова с шестью очками лидирует в группе 3, следом расположилась сборная Венгрии (три очка), замыкают квартет турки и сербы, набравшие по одному очку.

В третьем туре 11 октября Россия сыграет с Турцией в Москве, а Венгрия – с Сербией в Белграде.