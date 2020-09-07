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07 сентября 11:01
автор: Юрий Нечаев

Александр Зинченко: Испания играет совершенно на другом уровне

Украинцы потерпели крупное поражение в матче Лиги наций.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после поражения от команды Испании во втором туре Лиги наций (0:4).

«Что говорить. Все было видно. Да, можно говорить о физическом состоянии, но прежде всего хотел бы сказать, что Испания играет совершенно на другом уровне, и нам нужно стремиться к такому футболу. Мы тоже хотим доминировать, играть первым номером. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Проанализируем этот матч, после чего будем работать и улучшать свою игру», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, победу сборной Испании принесли точные удары Серхио Рамоса, оформившего дубль, а также Ансу Фати и Феррана Торреса.

Испанцы вышли в лидеры группы, набрав четыре очка. У команды Украины, которая занимает второе место - три.

В рамках третьего тура 10 октября состоятся матчи Испании – Швейцария и Украина – Германия.

источник: UEFA (УЕФА)
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