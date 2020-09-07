«Барселона» продолжит переговоры с «Интером» о трансфере Мартинеса

«Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает As, агент футболиста на этой неделе прилетит в Испанию для переговоров с каталонским клубом.

По информации источника, миланцы хотят получить за игрока сборной Аргентины все 111 миллионов евро, прописанные в контракте, тогда как «Барса» надеется сбить цену до 80 миллионов.

В минувшем сезоне 23-летний Мартинес провел за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач.

Контракт нападающего с миланским клубом рассчитан до июня 2023 года.