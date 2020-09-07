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07 сентября 11:13
автор: Юрий Нечаев

«Барселона» продолжит переговоры с «Интером» о трансфере Мартинеса

Каталонцы продолжают искать варианты для усиления состава после провального сезона.

«Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает As, агент футболиста на этой неделе прилетит в Испанию для переговоров с каталонским клубом.

По информации источника, миланцы хотят получить за игрока сборной Аргентины все 111 миллионов евро, прописанные в контракте, тогда как «Барса» надеется сбить цену до 80 миллионов.

В минувшем сезоне 23-летний Мартинес провел за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач.

Контракт нападающего с миланским клубом рассчитан до июня 2023 года.

источник: AS
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