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07 сентября 12:16
автор: Юрий Нечаев

Дмитрий Черышев: Денис остается в «Валенсии»

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, опроверг информацию о том, что футболист может сменить клуб.

«Оставьте в покое эту испанскую прессу, не обращайте на нее внимания. Денис остается в клубе, будет играть здесь. Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет и не вел», — цитирует Черышева-старшего РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Денис Черышев отклонил предложение «Краснодара».

В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за клуб 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.

В послужном списке Черышева 11 забитых мячей в 25 играх в составе сборной России.

источник: «РИА Новости»
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Дмитрий Черышев: Денис остается в «Валенсии»
Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
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