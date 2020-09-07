Дмитрий Черышев: Денис остается в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, опроверг информацию о том, что футболист может сменить клуб.

«Оставьте в покое эту испанскую прессу, не обращайте на нее внимания. Денис остается в клубе, будет играть здесь. Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет и не вел», — цитирует Черышева-старшего РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Денис Черышев отклонил предложение «Краснодара».

В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за клуб 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.

В послужном списке Черышева 11 забитых мячей в 25 играх в составе сборной России.