Лучший игрок чемпионата Грузии на правах аренды перешел в «Ротор»

Нападающий «Динамо» (Батуми) Джовино Фламариона на правах аренды перешел в «Ротор».

Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба волгоградцев.

В прошлом сезоне 24-летний бразилец в 30 матчах забил 17 голов и был признан лучшим игроком чемпионата Грузии. В новом сезоне в активе игрока четыре гола в восьми играх.