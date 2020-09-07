Лучший игрок чемпионата Грузии на правах аренды перешел в «Ротор»

Нападающий «Динамо» (Батуми) Джовино Фламариона на правах аренды перешел в «Ротор».
Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба волгоградцев.
Джовино перешел в «Ротор» на правах арендыhttps://t.co/FlZS8eSZ6v— CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 7, 2020
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/X4SIy1RqsC
В прошлом сезоне 24-летний бразилец в 30 матчах забил 17 голов и был признан лучшим игроком чемпионата Грузии. В новом сезоне в активе игрока четыре гола в восьми играх.