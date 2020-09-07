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07 сентября 13:53
автор: Юрий Нечаев

Лучший игрок чемпионата Грузии на правах аренды перешел в «Ротор»

Футболист является воспитанником «Палмейраса».

Нападающий «Динамо» (Батуми) Джовино Фламариона на правах аренды перешел в «Ротор».

Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба волгоградцев.

В прошлом сезоне 24-летний бразилец в 30 матчах забил 17 голов и был признан лучшим игроком чемпионата Грузии. В новом сезоне в активе игрока четыре гола в восьми играх.

Напомним, «Ротор» после шести туров замыкает турнирную таблицу РПЛ с двумя очками. 13 сентября волгоградский клуб на своем поле примет «Краснодар».

источник: ФК «Ротор»
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