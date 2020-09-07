Хабиб Нурмагомедов: В сборной России отмечу Оздоева, Миранчуков и, конечно же, Дзюбу

- Я смотрел оба матча. Мне неясно - это после чемпионата мира Россия так прибавила, или это случилось с приходом моего друга Станислава Черчесова.

В команде отмечу Оздоева, Миранчуков и, конечно же, Дзюбу. Есть также молодые игроки, я слежу за футболом и сборной, молодежь очень прибавила. Эта конкуренция, которую создает Черчесов в команде, приносит плоды, - сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России по футболу в первых двух турах нового сезона Лиги наций обыграла команды Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).