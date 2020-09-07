Клуб Виктора Булатова проиграл «Строгино»

Футболисты смоленской команды «Красный» в домашнем матче пятого тура Профессиональной футбольной уступили столичному «Строгино». Встреча прошла в Смоленске и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Судьбу матча на 17-й минуте решил точный удар одного из лучших бомбардиров чемпионата Степана Костюкова. При этом команды обменялись попаданиями в каркас ворот.

Наставник «Красного» Виктор Булатов, ранее игравший в московском «Спартаке» и возглавлявший «Спартак-2», после окончания матча сказал, что поражение является обидным, поскольку соперник за игру создал минимум голевых моментов. При этом смоленские футболисты свои три-четыре возможности не использовал.

Ранее «Красный», игнорируемый администрацией Смоленской области, объявил о сборе пожертвований на существование команды, делающей ставку на воспитанников смоленского футбола. На данный момент клуб собрал более 31 тысячи рублей.