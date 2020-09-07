Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Как сообщает Sky Sports, аргентинский нападающий приступил к тренировкам с каталонской командой впервые после разногласий с клубом из-за его будущего.

В понедельник утром «Барселона» опубликовала в клубном твиттере фотографию 33-летнего аргентинца, который позирует в розовом комплекте формы каталонского клуба на сезон-2020/21.

Напомним, ранее Месси заявил о своем желании покинуть «Барселону» в это межсезонье, однако руководство каталонцев отказалось отпустить форварда менее, чем за 700 миллионов евро, а судиться с родным клубом аргентинец не решился. Таким образом, Месси до конца отработает свой контракт с каталонской командой.