Кирилл Новиков: Лесовой - лучший в российской премьер-лиге по успешным обводкам

- Быстрый, техничный, качественный футболист. Универсал, способный одинаково полезно сыграть сразу на нескольких позициях впереди. Отлично действует в игре один в один, достаточно сказать, что он лучший в российской премьер-лиге по успешным обводкам. Я уже говорил ранее, что футболисты такого плана нам интересны, - цитирует Новикова пресс-служба бело-голубых.

Напомним, что в понедельник «Динамо» достигло договоренности с тульским «Арсеналом» о переходе Даниила Лесового. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано на пять лет.