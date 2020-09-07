Андрей Чесноков – о дисквалификации Джоковича на US Open: C американцами невозможно спорить

– Джоковича не надо было снимать. За чудовищный крик этой женщины ей «Оскара» надо дать за актерскую игру. Ничего страшного там не произошло. Американцы – люди очень педантичные, они не гибкие, с ними невозможно спорить. Сколько раз мяч в кого-то попадал случайно – что, каждый раз всех дисквалифицировать? Просто ужасное решение супервайзера, – цитирует Чеснокова News.ru.

Напомним, что в матче четвертого круга US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты 33-летний серб, возглавляющий рейтинг ATP в одиночном разряде, в концовке первого сета не глядя отбросил мяч, который попал в линейного судью. Организаторы приняли решение дисквалифицировать Джоковича.

Таким образом, на Открытом чемпионате США впервые с 2014 года станет новый победитель. В нынешнем розыгрыше остались лишь два теннисиста, которые ранее выходили в финалы турниров «Большого шлема»: россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.