ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 сентября 19:00
автор: Владислав Корегин

Гол Лисаковича принес сборной Белоруссии победу над Казахстаном

Сборная Белоруссии в концовке встречи вырвала победу у Казахстана (2:1) в матче второго тура Лиги Наций.

Счет был открыт на 58-й минуте усилиями защитника гостей Максима Бордачева. Спустя четыре минуты форвард казахов Абат Аймбетов уравнял шансы команд. Победу белорусам принес точный удар нападающего Виталия Лисаковича (86), представляющего московский «Локомотив».

Отметим, что центральный защитник гостевой команды Александр Мартынович («Краснодар») отыграл всю встречу, а полузащитник хозяев Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) остался на скамейке запасных.

Таким образом, Белоруссия одержала свою первую победу в Лиге Наций и поднялась на вторую строчку в группе, набрав три очка. Казастан с тремя пунктами на третьей строчке.

11 октября белорусская команда отправится в гости к Литве, а его сегодняшний соперник дома встретится с Албанией.

Лига Наций
Дивизион C
Группа 4
2-й тур

Казахстан – Белоруссия – 1:2 (0:0)

Голы: Аймбетов, 62 – Бордачев, 58. Лисакович, 86.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стартовали продажи нового кроссовера GAC GS5 для РоссииДжокович дисквалифицирован на US Open за неспортивное поведениеЧерчесов о победе в Венгрии: на таком уровне нельзя расслаблятьсяЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Казарцев, отстранненый до 10 октября, был назначен главным арбитром матча ФНЛ «Балтика» – «Велес»
Ранее РФС отстранил судью за ошибки в игре «Спартак» – «Сочи».
07.09.2020 20:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Ротора» Кожемякин: Уверен, что команда способна сохранить прописку в РПЛ
Полузащитник «Ротора» Олег Кожемякин поделился впечатлениями от игры в Российской Премьер-лиге.
07.09.2020 20:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гурам Аджоев: «Динамо» заплатило за Лесового в три раза больше, чем «Арсенал» - «Зениту»
Президент «Арсенала» сообщил, что клуб продал полузащитника Даниила Лесового в три раза дороже , чем выкупил его у «Зенита».
07.09.2020 20:08
Футбол
Главный тренер «Болоньи» Михайлович излечился от коронавируса
Пресс-служба «Болоньи» сообщила о том, что главный тренер команды Синиша Михайлович вылечился от коронавируса.
07.09.2020 20:02
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Бернли» отказался продавать Тарковски в «Вест Хэм» за 27 млн фунтов
Центральный защитник «Бернли» Джеймс Тарковски входит в сферу интересов «Вест Хэма».
07.09.2020 19:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Игроки «Тамбова» попросили губернатора погасить долги по зарплате
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что игроки команды написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате.
07.09.2020 19:49
Футбол
Дракслер входит в список трансферных целей «Байера»
Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может вернуться в чемпионат Германии.
07.09.2020 19:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ньюкасл» объявил о подписании контракта с Фрейзером
Полузащитник Райан Фрейзер официально подписал соглашение с «Ньюкаслом».
07.09.2020 19:37
Футбол
Даниил Лесовой: «Динамо» - клуб с большой историей, было приятно получить предложение
Полузащитник Даниил Лесовой прокомментировал свой перехода в «Динамо».
07.09.2020 19:15
Футбол
Гол Лисаковича принес сборной Белоруссии победу над Казахстаном
Сборная Белоруссии в концовке встречи вырвала победу у Казахстана (2:1) в матче второго тура Лиги Наций.
07.09.2020 19:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика