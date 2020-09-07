Гол Лисаковича принес сборной Белоруссии победу над Казахстаном

Счет был открыт на 58-й минуте усилиями защитника гостей Максима Бордачева. Спустя четыре минуты форвард казахов Абат Аймбетов уравнял шансы команд. Победу белорусам принес точный удар нападающего Виталия Лисаковича (86), представляющего московский «Локомотив».

Отметим, что центральный защитник гостевой команды Александр Мартынович («Краснодар») отыграл всю встречу, а полузащитник хозяев Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) остался на скамейке запасных.

Таким образом, Белоруссия одержала свою первую победу в Лиге Наций и поднялась на вторую строчку в группе, набрав три очка. Казастан с тремя пунктами на третьей строчке.

11 октября белорусская команда отправится в гости к Литве, а его сегодняшний соперник дома встретится с Албанией.

Лига Наций

Дивизион C

Группа 4

2-й тур