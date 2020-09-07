Босния – Польша. Крыховяк и Рыбус выйдут в стартовом составе гостей

Гурам Аджоев: «Динамо» заплатило за Лесового в три раза больше, чем «Арсенал» - «Зениту»

Президент «Арсенала» сообщил, что клуб продал полузащитника Даниила Лесового в три раза дороже , чем выкупил его у «Зенита».