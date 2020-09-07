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07 сентября 21:01
автор: Владислав Корегин

Босния – Польша. Крыховяк и Рыбус выйдут в стартовом составе гостей

Встреча пройдет сегодня в Зенице на стадионе «Билино Поле» в 21:45 по московскому времени.

Сборные Боснии и Польши объявили стартовые составы на матч второго тура Лиги Наций.

Босния: Бегович, Чивич, Саничанин, Бичакчич, Квржич, Хайрадинович, Хаджиахметович, Бешич, Гояк, Кольич, Ходжич.

Запасные: Шехич, Бурич, Шунич, Колашинац, Ковачевич, Цимирот, Вишча, Милошевич, Джеко, Данилович, Сабанаджович, Ципетович.

Польша: Фабьяньски, Рыбус, Беднарек, Глик, Кендзера, Крыховяк, Гуральски, Гросицки, Юзвяк, Зелиньски, Милик.

Запасные: Щенсны, Скорупски, Берешиньски, Валюкевич, Енджейчик, Бохневич, Карбовник, Шиманьски, Модер, Клих, Линетти, Пентек.

Главным арбитром встречи назначен Джюнейт Чакыр (Турция).

В первом туре Босния разошлась миром с Италией (1:1), а Польша уступила Нидерландам (0:1).

источник: «Советский спорт»
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