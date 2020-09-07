Босния – Польша. Крыховяк и Рыбус выйдут в стартовом составе гостей

Сборные Боснии и Польши объявили стартовые составы на матч второго тура Лиги Наций.
Босния: Бегович, Чивич, Саничанин, Бичакчич, Квржич, Хайрадинович, Хаджиахметович, Бешич, Гояк, Кольич, Ходжич.
Запасные: Шехич, Бурич, Шунич, Колашинац, Ковачевич, Цимирот, Вишча, Милошевич, Джеко, Данилович, Сабанаджович, Ципетович.
Польша: Фабьяньски, Рыбус, Беднарек, Глик, Кендзера, Крыховяк, Гуральски, Гросицки, Юзвяк, Зелиньски, Милик.
Запасные: Щенсны, Скорупски, Берешиньски, Валюкевич, Енджейчик, Бохневич, Карбовник, Шиманьски, Модер, Клих, Линетти, Пентек.