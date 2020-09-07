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07 сентября 22:40
автор: Владислав Корегин

Официально: Хамес стал игроком «Эвертона»

Пресс-служба «Эвертона» объявила о переходе в команду атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.

Отмечается, что ливерпульский клуб заплатил за 29-летнего колумбийца 22,4 миллиона евро, подписав с ним двухлетний контракт.

Напомним, что Хамес провел минувший сезон в «Реале» – на его счету 14 матчей, в которых он забил один гол и сделал две результативных передачи. Ранее он выступал за такие команды, как «Порту», «Монако» и «Бавария».

В составе сборной Колумбии полузащитник отыграл 76 встреч (22 гола).

источник: ФК «Эвертон»
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