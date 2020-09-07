Официально: Хамес стал игроком «Эвертона»

Отмечается, что ливерпульский клуб заплатил за 29-летнего колумбийца 22,4 миллиона евро, подписав с ним двухлетний контракт.
Напомним, что Хамес провел минувший сезон в «Реале» – на его счету 14 матчей, в которых он забил один гол и сделал две результативных передачи. Ранее он выступал за такие команды, как «Порту», «Монако» и «Бавария».
В составе сборной Колумбии полузащитник отыграл 76 встреч (22 гола).
🇨🇴 | It's official... @jamesdrodriguez is a Blue! 🔵#AlóJames pic.twitter.com/hNDsLvtqtT— Everton (@Everton) September 7, 2020