Официально: Хамес стал игроком «Эвертона»

Отмечается, что ливерпульский клуб заплатил за 29-летнего колумбийца 22,4 миллиона евро, подписав с ним двухлетний контракт.

Напомним, что Хамес провел минувший сезон в «Реале» – на его счету 14 матчей, в которых он забил один гол и сделал две результативных передачи. Ранее он выступал за такие команды, как «Порту», «Монако» и «Бавария».

В составе сборной Колумбии полузащитник отыграл 76 встреч (22 гола).