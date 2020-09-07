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07 сентября 23:53
автор: Владислав Корегин

Шотландия одержала волевую победу над Чехией, Израиль ушел от домашнего поражения со Словакией

Сегодня были сыграны две встречи второй группы дивизиона B в рамках второго тура Лиги Наций.

Сборная Шотландии в гостях справилась с ослабленной Чехией со счетом 2:1. Напомним, что перед матчем хозяева были вынуждены поменять весь свой состав из-за эпидемии коронавируса.

В составе победителей голами отметились Линдон Дайкс (27-я минута) и Райан Кристи (52). У чехов гол забил Якуб Пешек (12).

В параллельной встрече Израиль в концовке встречи ушел от домашнего поражения в игре со Словакией – 1:1. За гостей отличился Михал Дюриш (14), а в составе хозяйской команды результативный удар был записан на Илая Элмкиеса (90+1).

После двух туров сборная Шотландии является лидером группы, набрав четыре очка. Чехия с тремя очками идет второй. Израиль (2 очка) и Словакия (1 очко) занимают третье и четвертое места соответственно.

8 октября Израиль примет дома Чехию, а Словакия отправится в гости к Шотландии.

Лига Наций
Дивизион B
Группа 2
2-й тур

Чехия – Шотландия – 1:2 (1:1)

Голы: Пешек, 12 – Дайкс, 27. Кристи, 52.

Израиль – Словакия – 1:1 (0:1)

Голы: Элмкиес, 90+1 – Дюриш, 14.

источник: «Советский спорт»
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