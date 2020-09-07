Шотландия одержала волевую победу над Чехией, Израиль ушел от домашнего поражения со Словакией

Сборная Шотландии в гостях справилась с ослабленной Чехией со счетом 2:1. Напомним, что перед матчем хозяева были вынуждены поменять весь свой состав из-за эпидемии коронавируса.

В составе победителей голами отметились Линдон Дайкс (27-я минута) и Райан Кристи (52). У чехов гол забил Якуб Пешек (12).

В параллельной встрече Израиль в концовке встречи ушел от домашнего поражения в игре со Словакией – 1:1. За гостей отличился Михал Дюриш (14), а в составе хозяйской команды результативный удар был записан на Илая Элмкиеса (90+1).

После двух туров сборная Шотландии является лидером группы, набрав четыре очка. Чехия с тремя очками идет второй. Израиль (2 очка) и Словакия (1 очко) занимают третье и четвертое места соответственно.

8 октября Израиль примет дома Чехию, а Словакия отправится в гости к Шотландии.