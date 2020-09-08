ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 сентября 00:04
автор: Владислав Корегин

Албания в меньшинстве уступила Литве

Футболисты сборной Албании потерпели домашнее поражение от Литвы (0:1) в матче второго тура Лиги Наций.

Единственный мяч был забит в начале второго тайма усилиями полузащитника Донатаса Казлаускаса (51-я минута).

На 87-й минуте лидер хозяев – защитник Эльсейд Хюсай был удален с поля за вторую желтую карточку.

Отметим, что форвард «Ахмата» Одисе Роши вышел на замену на 60-й минуте игры, но спустя 15 минут произошла обратная замена на другого нападающего Армандо Брою.

В другом матче группы Белоруссия обыграла Казахстан со счетом 2:1.

После двух туров все команды набрали по три очка. Учитывая дополнительные показатели, Казахстан занимает первое место, Албания идет второй, а Белоруссия и Албания располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно.

10 октября Казахстан сыграет дома с Албанией, а Белоруссия отправится в гости к Литве.

Лига Наций
Дивизион С
Группа 4
2-й тур

Албания – Литва – 0:1 (0:0)

Гол: Казлаускас, 51.

Удаление: Хюсай, 87.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Черчесов о матче с Венгрией: простых игр не бываетЧерчесов о матче с Сербией: сложная, но заслуженная победаЦСКА и «Спартак» сыграют 13 сентября, «Зенит» и «Спартак» - 3 октябряЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаСамая желанная и недоступная красотка из КазахстанаЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Куарежма перешел в «Виторию Гимарайнш»
Атакующий полузащитник Рикарду Куарежма стал игроком «Витории Гимарайнш», сообщает пресс-служба португальского клуба.
08.09.2020 01:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в августе
Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
08.09.2020 00:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Албания в меньшинстве уступила Литве
Футболисты сборной Албании потерпели домашнее поражение от Литвы (0:1) в матче второго тура Лиги Наций.
08.09.2020 00:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
Шотландия одержала волевую победу над Чехией, Израиль ушел от домашнего поражения со Словакией
Сегодня были сыграны две встречи второй группы дивизиона B в рамках второго тура Лиги Наций.
07.09.2020 23:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сборная Норвегии разгромила Северную Ирландию, Румыния в гостях оказалась сильнее Австрии
Сегодня прошли две встречи первой группы дивизиона B в рамках второго тура Лиги Наций.
07.09.2020 23:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сборные Италии и Польши одержали гостевые победы в дивизионе A
Сегодня состоялись две встречи первой группы дивизиона A в рамках второго тура Лиги Наций.
07.09.2020 23:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мбаппе стал положительный тест на коронавирус
Пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила о том, что нападающий национальной команды Килиан Мбаппе заразился коронавирусом.
07.09.2020 22:49
Футбол
автор: Владислав Корегин
Официально: Хамес стал игроком «Эвертона»
Пресс-служба «Эвертона» объявила о переходе в команду атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.
07.09.2020 22:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика