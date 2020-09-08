Албания в меньшинстве уступила Литве

Единственный мяч был забит в начале второго тайма усилиями полузащитника Донатаса Казлаускаса (51-я минута).

На 87-й минуте лидер хозяев – защитник Эльсейд Хюсай был удален с поля за вторую желтую карточку.

Отметим, что форвард «Ахмата» Одисе Роши вышел на замену на 60-й минуте игры, но спустя 15 минут произошла обратная замена на другого нападающего Армандо Брою.

В другом матче группы Белоруссия обыграла Казахстан со счетом 2:1.

После двух туров все команды набрали по три очка. Учитывая дополнительные показатели, Казахстан занимает первое место, Албания идет второй, а Белоруссия и Албания располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно.