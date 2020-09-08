Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в августе

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что голкипер Антон Шунин стал лучшим игроком команды в августа по итогам голосования болельщиков.
Отметим, что 33-летний россиянин принял участие во всех шести матчах бело-голубых в новом сезоне РПЛ, пропустив три мяча и отыграв четыре матча «на ноль».
Также голкипер отыграл две встречи в составе сборной России в рамках Лиги Наций против Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).
🥇 ВТБ Лучшим игроком августа, по версии болельщиков, стал наш капитан Антон Шунин! #ВТБИгрокМесяца pic.twitter.com/uvJZ3zdLV7— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) September 7, 2020