Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в августе

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что голкипер Антон Шунин стал лучшим игроком команды в августа по итогам голосования болельщиков.

Отметим, что 33-летний россиянин принял участие во всех шести матчах бело-голубых в новом сезоне РПЛ, пропустив три мяча и отыграв четыре матча «на ноль».

Также голкипер отыграл две встречи в составе сборной России в рамках Лиги Наций против Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).