«Астон Вилла» улучшила предложение по голкиперу «Арсенала» Мартинесу

Как сообщает The Athetic, руководство бирмингемцев предложило за 28-летнего аргентинца сумму, близкую к той, которую запрашивают «канониры» – около 20 миллионов фунтов. При этом клуб готов гарантировать игроку место в основном составе команды.

Ранее отмечалось, что Мартинес не против покинуть состав лондонцев, если не будет получать достаточно игрового времени. Помимо «Астон Виллы», игроком всерьез заинтересован «Шальке».

Мартинес выступает за «Арсенал» с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча, пропустил 24 гола и девять раз отстоял «на ноль». Вместе с командой вратарь стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии