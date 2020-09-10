Вейналдум решил остаться в «Ливерпуле»

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум провел встречу с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

Как сообщает Sky Sports, немецкий специалист заявил полузащитнику, что рассчитывает на него в следующем сезоне. После этого голландец решил остаться и теперь надеется, что руководство предложит ему выгодный контракт.

Нынешнее соглашение футболиста истекает летом 2021 года.

Напомним, 29-летний хавбек выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В его активе 186 матчей и три трофея, в том числе титул АПЛ и победа в Лиге чемпионов.