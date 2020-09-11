Червиченко – о матче ЦСКА – «Спартак»: Приходится молиться, чтобы не случилось осечек

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался перед дерби с ЦСКА в седьмом туре РПЛ.

«Учитывая то, что происходит у нас с судейством последний год, и особенно в этом сезоне, приходится просто молиться, чтобы не случилось осечек в дерби. Иначе опять пойдут скандалы.

Мы и так уже пережили истерику «Спартака» после судейства встречи с «Сочи». Но я не вижу, чтобы клуб как-то активно комментировал поставленный в его пользу пенальти в ворота «Ротора», который РФС уже признал ошибочным. А теперь представьте, если случится ошибка в игре с таким принципиальным соперником, как ЦСКА. Это будет все равно что тушить огонь горючей смесью вместо воды. Поэтому, надеюсь, Карасев и его помощники справятся.

Этот арбитр опытный, с хорошей репутацией. Что бы про него ни говорили спартаковские болельщики, считающие его проармейским судьей. Хочется пожелать ему сдюжить», – цитирует Червиченко газета «Известия».