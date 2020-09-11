Дмитрий Хомуха: Даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал «Спартак», хотя бывало и наоборот

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением по поводу предстоящего матча армейцев против «Спартака».

«Пока команда нестабильна – вроде есть понимание, как она хочет играть, но не всегда получается довести до конца все то, что хочется, – рассказал Хомуха в интервью «Известиям». – К тому же, приходится уже по ходу сезона вводить в состав новичков, что затрудняет работу тренерского штаба. Но на дерби всегда настрой особый. Даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал «Спартак», хотя бывало и наоборот. Можно вспомнить летнее дерби, к которому армейцы подходили на фоне негативных результатов, но в итоге выиграли. Сейчас встреча со «Спартаком» покажет готовность красно-синих решать большие задачи. Тем более им нельзя отставать от лидирующего в таблице принципиального соперника».

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 13 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.