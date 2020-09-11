Панюков восстановился после травмы и сможет принять участие в игре с «Химками»

– Панюков выздоровел и сможет сыграть с «Химками». Что касается Эль-Кабира, то Отман, уже провел один тайм в товарищеской игре с казанским «Рубином». Игорь Калинин, получивший травму в матче с «Ростовом», занимается по индивидуальной программе, – цитирует пресс-атташе «РИА Новости».

Напомним, что в последний раз 25-летний Панюков выходил на поле 22 августа в игре четвертого тура с «Краснодаром» (1:0). Всего на счету форварда четыре встречи в рамках текущего сезона, в которых он отметился одним ассистом.

После шести туров «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Следующим соперником уральцев станет «Химки» – встреча пройдет 12 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» в 16:30 мск.