Вандерсон стал лучшим игроком «Краснодара» в августе

По информации источника, 25-летний бразилец набрал около 35% голосов болельщиков.

Второе место занял голкипер Матвей Сафонов (19%). Тройку лучших замкнул полузащитник Реми Кабелла (13%).

В августе Вандерсон принял участие в пяти матчах своей команды, постоянно выходя в стартовом составе. Игрок забил один гол и отдал два ассиста.

После шести туров «Краснодар» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.

13 сентября, в рамках седьмого тура чемпионата России, подопечные Мурада Мусаева сыграют в гостях с «Ротором». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.