Вандерсон стал лучшим игроком «Краснодара» в августе

По информации источника, 25-летний бразилец набрал около 35% голосов болельщиков.
Второе место занял голкипер Матвей Сафонов (19%). Тройку лучших замкнул полузащитник Реми Кабелла (13%).
В августе Вандерсон принял участие в пяти матчах своей команды, постоянно выходя в стартовом составе. Игрок забил один гол и отдал два ассиста.
После шести туров «Краснодар» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.
13 сентября, в рамках седьмого тура чемпионата России, подопечные Мурада Мусаева сыграют в гостях с «Ротором». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.
Игрок августа – Вандерсон Масиэл 👏🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 11, 2020
В тройке также Матвей Сафонов и Реми Кабелла 🖤💚https://t.co/Dz087Evbxh
источник: ФК «Краснодар»