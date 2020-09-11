Стали известны расписание и судьи первых матчей группового этапа Кубка России

РФС на своем официальном сайте опубликовал расписание первого тура группового этапа Кубка России, а также бригады арбитров, которые будут работать на играх.

⚡️ 15 сентября стартует элитный раунд Бетсити Кубка России. Вот расписание матчей и бригады арбитров.

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Точное время игры «Cалюта» и «Арсенала» определится позднее. Часовой пояс на изображениях – мск. pic.twitter.com/s8vtGUNTIy — РФС (@rfsruofficial) September 11, 2020

Напомним, что с нового сезона турнир разыгрывается по новому регламенту. Вместо 1/16 и 1/32 финала состоится групповой этап. В каждой группе собраны три команды: по одному представителю от ПФЛ, ФНЛ и РПЛ (не участвующих в еврокубках). Команда, занявшая первое место, выходит в 1/8 финала Кубка.