Славен Билич: «Вест Бромвич» близок к подписанию контракта с Ивановичем

– Команда находится в шаге от подписания Ивановича. Он будет отличным дополнением для нашей команды, новичка в АПЛ. Для нас это будет хорошее приобретение не только из-за его опыта, но и из-за игровых качеств, которое помогут нам в новом сезоне Премьер-лиги, – сказал Билич на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что 36-летний защитник согласовал условия личного контракта с «Вест Бромвичем» и может перейти в команду в течение 48 часов.

Последние три года Иванович провел в «Зените». Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России. На его счету 125 матчей за питерцев, в которых он забил 12 голов и отдал четыре ассиста.

Отметим, что 13 сентября «Вест Бромвич» в рамках первого тура АПЛ примет у себя «Лестер». Игра пройдет в 16:00 по московскому времени.