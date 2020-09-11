Официально: «ПСЖ» арендовал Флоренци на один год

Отмечается, что парижский клуб арендовал 29-летнего итальянца до конца следующего сезона. В новой команде игрок будет выступать под 24-м номером.
Флоренци является воспитанником академии «Ромы» – в общей сложности он принял участие в 275 матчах команды, забив 28 мячей и отдав 32 результативные передачи. Минувшей зимой игрок был арендован «Валенсией», проведя за них 14 встреч.
За сборную Италии футболист отыграл 36 игр (2 гола).
🆕2⃣4⃣ #WelcomeToParis— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2020
❤️💙 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/esG9NWwoDb