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11 сентября 19:51
автор: Владислав Корегин

Официально: «ПСЖ» арендовал Флоренци на один год

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» объявила о переходе в команду правого защитника «Ромы» Алессандро Флоренци.

Отмечается, что парижский клуб арендовал 29-летнего итальянца до конца следующего сезона. В новой команде игрок будет выступать под 24-м номером.

Флоренци является воспитанником академии «Ромы» – в общей сложности он принял участие в 275 матчах команды, забив 28 мячей и отдав 32 результативные передачи. Минувшей зимой игрок был арендован «Валенсией», проведя за них 14 встреч.

За сборную Италии футболист отыграл 36 игр (2 гола).

источник: ФК «ПСЖ»
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