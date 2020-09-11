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11 сентября 21:30
автор: Владислав Корегин

Puma презентовала гостевую форму «Милана» на новый сезон (фото)

Компания Puma, являющаяся техническим спонсором «Милана», представила гостевой комплект формы «россонери» на сезон-2020/2021.

Отметим, что в качестве основного цвета игровой футболки был выбран белый. На груди и животе присутствует красный узор, переходящий в красную полоску у воротника

В презентации приняли участие футболисты итальянского клуба, а именно защитники Алессио Романьоли и Матео Мусаккьо, полузащитник Исмаэль Беннасер, а также форварды Рафаэль Леау и Анте Ребич.

В рамках первого тура серии А сезона 2020/21 «Милан» сыграет дома против «Болоньи». Игра состоится 21 сентября в 21:45 по московскому времени.

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The @acmilan kit tour ends in the Museo delle Culture - Mudec, with the new Away shirt📍

Публикация от PUMA Football (@pumafootball)

источник: «Советский спорт»
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