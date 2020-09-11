Puma презентовала гостевую форму «Милана» на новый сезон (фото)

Отметим, что в качестве основного цвета игровой футболки был выбран белый. На груди и животе присутствует красный узор, переходящий в красную полоску у воротника

В презентации приняли участие футболисты итальянского клуба, а именно защитники Алессио Романьоли и Матео Мусаккьо, полузащитник Исмаэль Беннасер, а также форварды Рафаэль Леау и Анте Ребич.

В рамках первого тура серии А сезона 2020/21 «Милан» сыграет дома против «Болоньи». Игра состоится 21 сентября в 21:45 по московскому времени.