Puma презентовала гостевую форму «Милана» на новый сезон (фото)

Отметим, что в качестве основного цвета игровой футболки был выбран белый. На груди и животе присутствует красный узор, переходящий в красную полоску у воротника
В презентации приняли участие футболисты итальянского клуба, а именно защитники Алессио Романьоли и Матео Мусаккьо, полузащитник Исмаэль Беннасер, а также форварды Рафаэль Леау и Анте Ребич.
В рамках первого тура серии А сезона 2020/21 «Милан» сыграет дома против «Болоньи». Игра состоится 21 сентября в 21:45 по московскому времени.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
The @acmilan kit tour ends in the Museo delle Culture - Mudec, with the new Away shirt📍
Публикация от PUMA Football (@pumafootball)
источник: «Советский спорт»