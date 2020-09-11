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11 сентября 21:45

Олег Кононов покидает ФК «Рига»?

Ряд СМИ сообщил сегодня, что экс-главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул расположение ФК «Рига», которым руководил с февраля этого года. 54-летний специалист якобы сослался на семейные обстоятельства.

Издание «Главная ставка» сообщило, что связалось с генеральным директором клуба Александром Прониным. Тот был немногословен: Ппока Кононов не уехал».

В чемпионате Латвии игроки ФК «Riga» проиграли в последнем туре основному конкуренту — «RFS» (Рижская футбольная школа). Подопечные Кононова идут по-прежнему в лидерах, но отрыв составляет теперь не 5 очков, а только 2, а впереди ещё десять туров до финиша. Из Лиги чемпионов вылетели сразу, но в Лиге Европы игра еще впереди — в следующий четверг. При этом Кононова именно под еврокубки и приглашали в команду.

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