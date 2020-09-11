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11 сентября 21:49

Клуб Виктора Булатова подписал экс-полузащитника «Анжи»

ФК «Красный» из Смоленской области дозаявил Амира Мохаммада.

Смоленский футбольный клуб «Красный», возглавляемый бывшим полузащитником московского «Спартака» Виктором Булатовым, усилился экс-полузащитником махачкалинского «Анжи» Амиром Мохаммадом. 24-летний футболист играл в РПЛ в сезоне-2018/2019, проведя за «Анжи» шесть встреч, но не отметившись результативными действиями.

Амир может действовать на позиции атакующего хавбека, левого вингера и центрального форварда. Рост Мохаммада – 187 сантиметров позволяет ему уверенно действовать на «втором этаже».

Трансферная стоимость Мохаммада – 225 тысяч евро. Ранее он также выступал за московский «Квазар» и махачкалинский коллектив «Легион-Динамо».

Дебютировать за «Красный» Амир Мохаммад сможет уже 12 сентября. В ближайшую субботу дружина Виктора Булатова сыграет в Липецке против местного «Металлурга».

Начало – 17:00 по московскому времени.

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