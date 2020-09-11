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11 сентября 22:25
автор: Юрий Нечаев

Кононов покинул «Ригу» на время по семейным обстоятельствам

Специалист возглавляет команду с февраля 2020 года.

ФК «Рига» объяснил отъезд главного тренера команды Олега Кононова.

«Главный тренер футбольного клуба Рига, Олег Георгиевич Кононов по семейным обстоятельствам, на время, покинул расположение нашей команды! Завтра нас в бой поведет Михаил Конев! Ждем Олега Кононова обратно, как только это будет возможно! Все будет хорошо!» - говорится в сообщении клуба в твиттере.

Напомним, Кононов возглавил «Ригу» 5 февраля 2020 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 15 побед и потерпела три поражения.

В турнирной таблице чемпионата Латвии «Рига» занимает первое место, опережая ближайшего конкурента на два очка.

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