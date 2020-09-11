Кононов покинул «Ригу» на время по семейным обстоятельствам

ФК «Рига» объяснил отъезд главного тренера команды Олега Кононова.

«Главный тренер футбольного клуба Рига, Олег Георгиевич Кононов по семейным обстоятельствам, на время, покинул расположение нашей команды! Завтра нас в бой поведет Михаил Конев! Ждем Олега Кононова обратно, как только это будет возможно! Все будет хорошо!» - говорится в сообщении клуба в твиттере.

Ģimenes apstākļu dēļ uz laiku komandu pametis galvenais treneris Oļegs Kononovs! Rīt spēlē pret Ventspili komandu vadīs Mihails Koņevs! Gaidām treneri Kononovu atpakaļ, kad tas būs iespējams!🦁⚽ pic.twitter.com/k7VZPBBAKn — Riga FC (@RigaFC_Official) September 11, 2020

Напомним, Кононов возглавил «Ригу» 5 февраля 2020 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 15 побед и потерпела три поражения.