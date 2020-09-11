Рональд Куман: Первые недели работы в «Барселоне» были полны позитива

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о том, как проходит подготовка к новому сезону.

«Первые недели были полны позитива. У нас высокий уровень интенсивности на тренировках. Я вижу, что игроки проявляют интерес к новым тактикам и упражнениям – это самое главное для меня. Я доволен тем, какую работу проделала команда за последние две недели.

Месси? Он лучший. Это очень важный игрок, который доказывает свой класс каждый год. Надеюсь, что это повторится в следующем сезоне», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, Куман на посту главного тренера «Барсы» сменил Кике Сетьена, уволенного после провального прошлого сезона. Каталонцы в чемпионате Испании заняли второе место, пропустив вперед «Реал», а в 1/4 финала Лиги чемпионов потерпели сокрушительное поражение от «Баварии» 2:8.

Добавим, что матч первого тура чемпионата Испании «Барселона» - «Эльче», запланированный на 14 сентября, перенесен.