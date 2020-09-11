ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 сентября 22:56
автор: Юрий Нечаев

Рональд Куман: Первые недели работы в «Барселоне» были полны позитива

Каталонцы продолжают подготовку к новому сезону.

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о том, как проходит подготовка к новому сезону.

«Первые недели были полны позитива. У нас высокий уровень интенсивности на тренировках. Я вижу, что игроки проявляют интерес к новым тактикам и упражнениям – это самое главное для меня. Я доволен тем, какую работу проделала команда за последние две недели.

Месси? Он лучший. Это очень важный игрок, который доказывает свой класс каждый год. Надеюсь, что это повторится в следующем сезоне», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, Куман на посту главного тренера «Барсы» сменил Кике Сетьена, уволенного после провального прошлого сезона. Каталонцы в чемпионате Испании заняли второе место, пропустив вперед «Реал», а в 1/4 финала Лиги чемпионов потерпели сокрушительное поражение от «Баварии» 2:8.

Добавим, что матч первого тура чемпионата Испании «Барселона» - «Эльче», запланированный на 14 сентября, перенесен.

20 сентября каталонцы сыграют в гостях против «Атлетика».

источник: ФК «Барселона»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Загадочную Skoda сфотографировали на тестахЕС призывает Facebook, Google, Twitter делать больше против фейковых новостейАвербух напомнил, что Алина Загитова ранее объявила о приостановке спортивной карьерыБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала СетьНевероятно красивая гимнастка РФ: Даже Макгрегор снял шляпу
Юрген Клопп: Не могу дождаться первой встречи с Бьелсой
В эти выходные стартует новый сезон АПЛ.
12.09.2020 01:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Монако» подписал контракт с бывшим вратарем «Арсенала»
Голкипер присоединился к французскому клубу в качестве свободного агента.
12.09.2020 01:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Бордо» и «Лион» не смогли выявить победителя
Обе команды не знают поражений в новом сезоне.
12.09.2020 00:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Майнц» вышел в 1/16 финала Кубка Германии, «Герта» покидает турнир
В Германии начался новый футбольный сезон.
12.09.2020 00:00
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Тэтэрушану перешел из «Лиона» в «Милан»
Итальянский клуб заплатил за вратаря 500 тысяч евро.
11.09.2020 23:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Агент: Зинченко может стать частью сделки по переходу Кулибали из «Наполи» в «Манчестер Сити»
Украинец выступает в Англии с 2016 года.
11.09.2020 23:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Рональд Куман: Первые недели работы в «Барселоне» были полны позитива
Каталонцы продолжают подготовку к новому сезону.
11.09.2020 22:56
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Кононов покинул «Ригу» на время по семейным обстоятельствам
Специалист возглавляет команду с февраля 2020 года.
11.09.2020 22:25
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Клуб Виктора Булатова подписал экс-полузащитника «Анжи»
ФК «Красный» из Смоленской области дозаявил Амира Мохаммада.
11.09.2020 21:49
Футбол
Дмитрий Хомуха: ЦСКА будет сложно бороться за попадание в Лигу чемпионов без Влашича
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил возможный уход из армейского команды атакующего полузащитника Николы Влашича.
11.09.2020 21:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика